Kapitalschutz-Zertifikate können gegen den Trend zulegen

Das ausstehende Volumen des deutschen Zertifikatemarkts ist zu Beginn des vierten Quartals gesunken. Fast alle Produktkategorien waren von diesem Rückgang betroffen. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Bei Hochrechnung der Daten auf alle Emittenten belief sich das Gesamtvolumen im Oktober laut DDV-Angaben 2018 auf 71,0 Mrd. Euro. Das entspricht einem Verlust gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent bzw. 1,4 Mrd. Euro.

Der negative Allgemeintrend sorgte dafür, dass die Nachfrage nahezu in allen Produktkategorien im Vergleich zum Vormonat rückläufig war. Insbesondere Aktienanleihen und Express-Zertifikate verbuchten überdurchschnittlich hohe Volumenrückgänge. Das in Aktienanleihen investierte Kapital verringerte sich somit auf 8,8 Mrd. Euro. Das Marktvolumen von Index- / Partizipations-Zertifikaten ging ebenfalls deutlich zurück. Entgegen dem Trend wurden bei Anlageprodukten mit vollständigem Kapitalschutz Zuwächse registriert. Zusammen waren in Strukturierten Anleihen und Kapitalschutz-Zertifikaten im Oktober 38,3 Prozent des Marktvolumens investiert. Auch das in Bonus-Papiere investierte Volumen stieg an. Das Marktvolumen der Hebelprodukte verminderte sich nach Gewinnen in den Vormonaten deutlich und lag im Oktober bei 1,9 Mrd. Euro. Alle Produktkategorien verbuchten einen deutlichen Rückgang, der bei den Optionsscheinen am stärksten ausfiel, heißt es weiter.

