Der Tabakriese Altria Group (WKN:200417) sucht seit Jahren nach Wegen, sein Wachstum zu stärken. Obwohl das Unternehmen in der Lage war, seine Preissetzungsmacht zu nutzen, um die Einnahmen und Gewinne aus seinem Kerngeschäft mit Zigaretten zu erhöhen, musste Altria sich eingestehen, dass sich das Zigarettenverkaufsvolumen unaufhaltsam verringert hat und wahrscheinlich auch weiterhin auf unbestimmte Zeit nach unten bewegen wird. Deshalb war es für das Unternehmen unerlässlich, neue Möglichkeiten zu erschließen, wie z. B. die rund 10-prozentige Beteiligung am Bierhersteller Anheuser-Busch InBev. Angesichts dessen und in Anbetracht der Tatsache, dass einer der heißesten Wachstumsbereiche der Welt im Moment Cannabis ist, scheint ...

