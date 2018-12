In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, den Dow Jones und die Aktien von Apple, BYD, Tesla, BMW, Ballard Power, Aurora Cannabis. Die Korrekturbewegung an den Märkten hat ein Ende gefunden. DAX und Dow Jones haben sich recht deutlich von ihren Tiefstständen erholen können. Dabei hat der DAX sogar deutlich stärker zugelegt. Geht die Erholung weiter und wenn ja, welcher Index kann stärker zulegen? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die scharfe Erholung der Deutschen Bank und deren Hintergründe, um ein neues - außergewöhnlich hohes - Kursziel für die Apple-Aktie, das weitere Potenzial von BYD und Tesla, die falsche Strategie von BMW und um die Aussichten für die Brennstoffzelle im Allgemeinen und Ballard Power im Besonderen. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.