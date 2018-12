Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-13 / 11:19 *Internationale Kooperation zum Aufbau eines Wealth-Management-Marktplatzes* *Erweiterung der strategischen Partnerschaft zwischen dem Wealth-Management-Softwareanbieter niiio finance group AG (Deutschland) und den Compliance-as-a-Service-Experten Shield FC (Israel) * Görlitz, 13.12.2018. Als konsequente Erweiterung der erfolgreichen Strategie- und Vertriebspartnerschaft zwischen der niiio finance group AG und der Shield FC planen die beiden IT-Spezialisten einen weiteren Meilenstein. Der projektierte niiio-Marktplatz für Software-Dienstleistungen soll um das Cloud-Service-Angebot von Shield FC erweitert werden. Die Kooperation ermöglicht es, das professionelle und sichere Datenmanagement von Shield FC mit der innovativen Softwareplattform der niiio finance group AG zu verbinden. In intensiven und konstruktiven Kooperationsgesprächen haben die Vorstände der niiio finance group AG sowie von Shield Financial Compliance (Shield FC) die Rahmenbedingungen für die Partnerschaft der beiden Unternehmen festgelegt. "Wir sind mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden", so Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. "Unser künftiger Marktplatz wächst und entwickelt sich prächtig - auch dank des Engagements und Know-hows der Shield FC." Mit der erweiterten Kooperationsvereinbarung ist eine Integration von Compliance-Lösungen der Shield FC auf dem künftigen Marktplatz der niiio finance group AG vereinbart. Das Ökosystem des geplanten Software-Marktplatzes für Vermögensberater und Vermögensverwalter wird durch die voll-integrierte Lösung für das Management von Finanz- und Kommunikationsdaten der Shield FC ideal ergänzt. Die innovative White-Label-Softwareplattform der niiio finance group AG wird sämtlichen Akteuren am Finanzmarkt zugänglich sein. Sie bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Angebote transparent miteinander zu vergleichen, zu verknüpfen und auf Wunsch Software-Anbieter ohne größeren Aufwand zu wechseln. Mit der Ausweitung der Kooperation zwischen der niiio finance group AG und der Shield FC wird das Marktplatz-Service-Portfolio noch einmal gestärkt. Denn es ist zu erwarten, dass künftige Regulatoren von Finanzinstituten und -intermediären die Erfassung, Sicherung und Archivierung sämtlicher Kundeninteraktionen fordern werden. Genau dies leistet die Lösung von Shield FC. Mit ihrer Plattform für professionelles, KI-gestütztes Datenmanagement sind sie herausragend im internationalen Markt positioniert und branchenweit führend. Shield FC ermöglicht es Finanzfirmen im regulierten Umfeld, jede Interaktion über elektronische Kanäle zu erfassen, zu analysieren, zu archivieren und zu untersuchen. Alle Funktionen sind in einer einzigen Plattform integriert und ermöglichen damit eine schnellere und effizientere Abwicklung von Compliance-Fragen. "Wir sehen in Shield FC einen sehr innovativen Challenger im internationalen Markt für Cloud-basierte Compliance-Lösungen. Unsere Marktplatzstrategie ist daher für alle Finanzunternehmen, gerade auch in Deutschland, ein entscheidendes Element in der B2B-Welt für plattformbasierte Finanzlösungen", berichtet Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. "Shield FC überzeugt vom Management bis zur Lösung. Ihre Lösung versetzt Unternehmen jederzeit in die Lage, die Rekonstruktion von Transaktionen und Interaktionen für sämtliche Kommunikationskanäle sicherzustellen. Und das in einem zeitlich eng begrenzten Rahmen. Sie haben es geschafft, diese hochkomplexen Aufgaben KI-gestützt und in Sekunden durchführbar zu machen. Genau das macht ihre Lösung so einzigartig", sagt Axel Apfelbacher, Chief Strategy Officer der niiio finance group AG. "Natürlich bewerten wir immer das Potenzial einer jeden Partnerschaft. Und in diesem Fall ist das Erfolgspotential durch die Kombination von Shield FCs Compliance-as-a-Service-Lösung und unserem Marktplatz für Software-Angebote sehr deutlich zu erkennen. Wir versprechen uns eine wachstumsstarke Triple-Win-Situation - für Shield FC, für uns sowie für alle Kunden auf unserem Marktplatz", hebt Kris Grgurevic, Chief Growth Officer der niiio finance group AG, hervor. "Auch wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit niiio. Deutschland ist einer unserer Wachstumsmärkte in den kommenden Jahren und auch ein stark regulierter Finanzmarkt, so dass wir mit unserer KI-gestützten Lösung die Compliance-Prozesse der Unternehmen auch hier deutlich verbessern können. Die Marktplatzstrategie von niiio ist auch für unsere eigenen Wachstumsziele eine sehr passende Plattform", so Eran Noam, Vice President für Global Sales & Business Development von Shield FC. *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. *Über Shield FC:* Shield FC ist eine professionelle Datenmanagement-Plattform, um Speicherung und Compliance-Analysen elektronischer Kommunikation zu automatisieren. Regulierte Unternehmen können darüber sämtliche Interaktionen über alle elektronischen Kommunikationskanäle erfassen, archivieren, analysieren und untersuchen, entlang der Regularien wie z.B. MiFID II, GDPR, MAR, Dodd Frank, sowie der FINRA und Daten-Governance Standards. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] - Website Shield FC: www.shieldfc.com [2] *Kontakt:* niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance Shield FC Shiran Weitzman, CEO Dereh Menahem Begin 14 Ramat Gan Israel E-Mail: info@shieldfc.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-12-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

