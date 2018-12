Köln (ots) - Showfans aufgepasst! Die Mediengruppe RTL Deutschland baut ihr UHD-Engagement weiter aus. Den Anfang macht das Finale der Castingshow "Das Supertalent" am 22. Dezember 2018. Im kommenden Jahr werden dann auch die vier Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" in UHD HDR produziert. Neben HD+ ist auch die Deutsche Telekom mit ihrem Angebot Magenta TV Verbreitungspartner für die UHD-Inhalte. Die hochauflösenden Inhalte werden dann bei "RTL UHD" zu sehen sein. Neben der Formel 1, Fußball, "Sankt Maik" sowie dem DSDS-Finale 2018 erweitert die Mediengruppe RTL Deutschland damit deutlich ihr Angebot an UHD-Inhalten. Die Kombination von UHD mit HDR garantiert ein umfassendes und brillantes Seherlebnis. Während UHD für eine deutlich höhere Auflösung des Bildes sorgt (3840 x 2160p, damit viermal so viel wie Full HD und 20 mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik den Kontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischen dunkel und hell sichtbar. Zudem erhöht HDR den Farbraum, also die Zahl der sichtbaren Farben. Gerade die Erweiterung um HDR ermöglicht herausragende Verbesserungen in der Bildgestaltung, die von vielen Experten sogar höher gewichtet werden als die reine höhere Auflösung. Die Mediengruppe RTL Deutschland setzt bei der Ausstrahlung der Unterhaltungsshows auf die beiden HDR-Standards HDR10 (non-linear) sowie HLG (linear). Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland: Sowohl "Das Supertalent" als auch DSDS gehören zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Es freut uns sehr, dass wir UHD nun noch stärker im Genre Unterhaltungsshows etablieren können. Dass wir beide Formate auch in HDR produzieren werden, ist natürlich ein besonderes Highlight - für uns aus technischer Sicht aber auch für den Zuschauer vor dem Bildschirm."



