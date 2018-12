SAN DIEGO, Dec. 13, 2018.ein Unternehmen, das Sensordaten für die Situationserkennung in Echtzeit umwandelt und aktives Risikomanagement sowie Sicherheitslösungen für die weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Dämme, Energie und Industriemaschinen einsetzt, gab heute bekannt, dass es eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, um sein globales Wachstum auf dem IIoT-Sensormarkt (Industrial Internet of Things, Internet der Dinge im industriellen Umfeld) voranzutreiben. Mit den neuen Finanzmitteln hat das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in San Diego bisher mehr als 10 Millionen US-Dollar erhalten.



Die Finanzierungsrunde der Serie A wird von X2 I Equity geleitet, einem führenden Investor in industriellen, wachstumsstarken High-Tech-Unternehmen mit Sitz in München und Niederlassungen in den USA und China. Neben X2 | Equity nehmen die bestehenden Investoren, darunter Mooring Ventures und Three Curve Capital, an der Runde teil.

sensemetrics bedient Fortune-500-Unternehmen und andere Unternehmen. Seine innovative IIoT-Sensorplattform ermöglicht es, die Kosten und Komplexität für die Einführung von IoT-Strategien in industrielle Umgebungen zu reduzieren. Mit den neuen Finanzmitteln wird das Unternehmen seine Engineering-Kapazitäten und seine Kernplattform weiterentwickeln sowie die Vertriebs- und Supportfunktionen in San Diego, Kalifornien, und Denver, Colorado, erhöhen, um seine Präsenz in wichtigen vertikalen Markten seines wachsenden NAFTA-Geschäfts (North American Free Trade Agreement) auszubauen.

"sensemetrics hat im Hinblick auf seine nächste Wachstumsphase zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten geprüft", sagte Matt Meehan, CEO von sensemetrics. "Die Entscheidung, mit X2 Equity zusammenzuarbeiten, fiel aufgrund dessen fundierter Fachkenntnisse im Bereich industrielle Technologien sowie der Unterstützungsstruktur, die das Unternehmen geschaffen hat, um als aktive Kraft den Ausbau unserer Kerntechnologie in neue Regionen und Märkte zu fördern. Da wir auf den marktführenden Lösungen aufbauen, mit denen sensemetrics seit seiner Gründung den industriellen Markt bedient, werden die Erfahrungen des Senior-Teams von X2 ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung unserer Plattform sein und einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Globales Wachstum, neues X2-Vorstandsmitglied

Die Gelder werden auch für den Aufbau neuer Vertriebskanäle, Niederlassungen und Distributionswege in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und wichtigen Wachstumsregionen in Asien, z. B. China, eingesetzt sowie für die Entwicklung neuer Anwendungsoptionen in angrenzenden industriellen Anwendungen und Märkten. Die Präsenz von X2 in diesen Regionen spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung dieser Expansion. X2 I Equity wird durch den CEO und Gründer Marc Sperschneider vertreten, der auch dem Vorstand von sensemetrics beitritt.

"sensemetrics hat sich schnell eine führende Position im NAFTA-IIoT-Markt erarbeitet", sagte Sameer Patel, Managing Director, X2 Equity Nordamerika. "Sein explosionsartiges Wachstum in den vergangenen Jahren und seine innovative IIoT-Sensortechnologie sind äußerst beeindruckend. Wir glauben, dass das Unternehmen durch den Zugang zur Plattform und zum Netzwerk von X2 seine führende Stellung auf dem IIoT-Markt festigen kann und sehen es als eine äußerst komplementäre Ergänzung zu unserem Portfolio an Test- und Messhardware. Wir alle bei X2 | Equity freuen uns darauf, das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum unterstützen zu können."

Über sensemetrics

sensemetrics ist ein führendes Innovationsunternehmen auf dem IIoT-Markt (Industrial Internet of Things). Das Unternehmen bietet eine Cloud-basierte Enterprise-Level-Softwareplattform an, die industrielle Sensordaten in Situationserkennung in Echtzeit umwandelt und Lösungen für aktives Risikomanagement und Sicherheit ermöglicht. Hierdurch können die Infrastrukturkosten gesenkt, die Anlagenauslastung verbessert sowie die betriebliche Effizienz und Sicherheit gesteigert werden. Mithilfe prädiktiver Analysen und anderer moderner Technologien der Plattform nimmt sensemetrics eine führende Rolle bei den Bemühungen ein, durch intelligente Entscheidungsfindung eine sicherere Zukunft zu schaffen.

Fortune-500-Unternehmen und die größten staatlichen Behörden weltweit setzen ihr Vertrauen in sensemetrics, um in ihren Unternehmen eine intelligentere Entscheidungsfindung zu implementieren und gleichzeitig eine nahtlose Zusammenarbeit und Integration mit bestehenden Systemen und IT-Architekturen zu ermöglichen. Als einzige "marktreife" IIoT-Sensorplattformlösung verringert sensemetrics die Kosten und Komplexität für die Einführung von IoT-Strategien in industrielle Umgebungen. Die Notwendigkeit langwieriger Installationen, umfangreicher Service- und Anpassungsleistungen entfällt, sodass Unternehmen von einer sofortigen Amortisierung profitieren. Sensemetrics stellt nicht nur Daten zur Verfügung, es bietet seinen Kunden auch Einblicke. Weitere Informationen finden Sie unter www.sensemetrics.com.

Über X2 Equity

X2 I Equity ist eine unabhängige Investment-Holding mit Fokus auf der Finanzierung und Skalierung von High-Tech-Unternehmen in den Bereichen Technologiesysteme, fortschrittliche Komponenten, IoT-Industriesoftware und intelligente Industrieservices. X2 Equity hat Niederlassungen in München, Phoenix, Arizona (USA), und Suzhou (China).

Weitere Informationen zu X2 Equity finden Sie unter http://www.x2-equity.com

