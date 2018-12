Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien der Metro AG nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem enttäuschenden vierten Geschäftsquartal des Handelskonzerns und verwies auf einen schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

