Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) startete in das Jahr 2018 mit einem massiven Geldberg von 116 Mrd. US-Dollar und gab zu, dass es Schwierigkeiten hatte, das Geld einzusetzen. Unter Berufung auf einen Mangel an attraktiven Anlagemöglichkeiten war CEO Warren Buffett frustriert über das "Cash-Problem" - und erwähnte sogar, dass in Zukunft sogar eine Dividende möglich sein könnte, wenn sich die Dinge nicht ändern würden. Glücklicherweise für Berkshire und seine Aktionäre gab es 2018 beträchtliche Volatilität, und als Folge davon haben Buffett und sein Team erfolgreich Milliarden von Dollar in die Börse gesteckt. Obwohl in der Bilanz noch über 100 Mrd. US-Dollar ...

