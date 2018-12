War Fresenius noch am Mittwoch der mit Abstand stärkste Wert im DAX, ist die Aktie heute ganz am Ende der Liste zu finden. Der Titel verliert 2,7 Prozent auf 41,23 Euro. Doch diese Bewegung ist nicht ungewöhnlich. Die Aktie arbeitet derzeit an einer Bodenbildung. Zuvor war das Papier massiv unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen bekannt gab, seine bisherigen Mittelfristziele wegen der zuletzt schwächeren Geschäftsentwicklung und hoher Investitionen im kommenden Jahr nicht erreichen zu werden. Bereits Mitte Oktober hatte sich der Konzern nach Enttäuschungen bei einigen seiner Töchter weniger optimistisch für das laufende Jahr gezeigt, was zum Start der Abwärtsbewegung geführt hatte.

