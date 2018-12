Die Deutsche Bank hat das Kursziel für TLG Immobilien von 30 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke vorläufige Daten zum Nettovermögenswert gemeldet, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen für den Nettovermögenswert je Aktie für 2018 bis 2020 entsprechend nach oben hin angepasst./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 11:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-12-13/12:16

ISIN: DE000A12B8Z4