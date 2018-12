Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für MTU von 165 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den kurz-, mittel- und langfristigen Ausblick für den Triebwerksbauer nochmals genauer unter die Lupe genommen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. MTU ist in den kommenden Jahren auf Wachstum ausgerichtet. Dies sei zugleich gekoppelt mit einem zunehmend attraktiver werdenden Renditeprofil für die Aktionäre./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 19:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-13/12:16

ISIN: DE000A0D9PT0