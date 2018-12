Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 850 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwierigen Umfelds, in dem die Bank tätig sei, habe er die Schätzungen gesenkt, so Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Dividendenrendite und sowie des Abstands zum Kursziel bleibe die Aktie aber ein Kauf./mf/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-12-13/12:25

ISIN: GB0005405286