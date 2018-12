Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Covestro von 107 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Konjunkturelle Belastungen dürften sich auf das Wachstum der Chemieunternehmen 2019 und 2020 negativ auswirken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie von Covestro habe unterdessen ein attraktives Bewertungsniveau erreicht, das lediglich halb so hoch wie das der Vergleichsgruppe sei./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 16:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-12-13/12:26

ISIN: DE0006062144