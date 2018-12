Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess von 95 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Konjunkturelle Belastungen dürften sich auf das Wachstum der Chemieunternehmen 2019 und 2020 negativ auswirken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Lanxess dürften nach einer Beruhigung des Aktienmarktes aber wieder verstärkt die Maßnahmen zur Verbesserung des Wachstums und der Kosten in den Blick rücken./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 16:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-12-13/12:28

ISIN: DE0005470405