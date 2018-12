Frei spielbares MMO bringt Kampf gegen Bösewicht mit neuen Aufgaben, Fertigkeiten und mehr

MapleStory, das legendäre frei spielbare globale MMORPG von Nexon, hat das letzte Kapitel des Krieges mit dem lange erwarteten Bösewicht des Spiels, dem Schwarzmagier, begonnen. Das am meisten erwartete Kampfereignis in der Geschichte von Maple bringt zwei brandneue Tenebris-Bereiche, ein episches Duell gegen den führenden Kommandanten des Schwarzmagiers, Verus Hilla, und den monumentalen Kampf gegen den Schwarzmagier selbst.

Spieler der Stufe 200 oder höher, die den 5. Job abgeschlossen haben, können das Labyrinth des Leidens betreten, der zweite Bereich von Tenebris. Am Ende der Aufgabe treffen die Spieler Verus Hilla, einen der führenden Kommandanten des Schwarzmagiers, bereit für den Kampf. Limina, der letzte Bereich von Tenebris, ist auch verfügbar, da die Spieler der Tenebris-Expedition helfen müssen, gefährlichen Situationen im Inneren zu entkommen, um die Schicksalsreise zu beenden.

Zusätzlich erhält jede Klasse eine neue 5. Job-Fähigkeit, um den Schwarzmagier zu bekämpfen, und sobald die Maple-Allianz genug Entschlossenheit hat, um den Funken der Entschlossenheit zu nutzen, bricht der Krieg aus und der mit Spannung erwartete Schwarzmagier-Bosskampf wird verfügbar. Da HP des Schwarzmagiers über alle Welten verteilt sind, müssen MapleStory-Spieler auf der ganzen Welt in diesem epischen Kampf zusammenarbeiten, um den Schwarzmagier endlich zu besiegen.

Darüber hinaus wurden neue Verteidigungsaufgaben hinzugefügt:

Verteidigungsmission: Flammenvogel-Unterstützung Spieler können die Fertigkeit Flammenvogel-Beschwörung erlernen, indem sie mit Helena sprechen. Während der Flammenvogel beschworen wird, werden besiegte Monster die Entschlossenheit des Flammenvogels abgeben

Spieler können die Fertigkeit Flammenvogel-Beschwörung erlernen, indem sie mit Helena sprechen. Während der Flammenvogel beschworen wird, werden besiegte Monster die Entschlossenheit des Flammenvogels abgeben Verteidigungsmission: Dämmerungsverteidigung In dieser Mission bündeln 2-4 Charaktere ihre Kräfte, um Feinde mit Kanonen zu besiegen und die Burgmauern zu schützen

In dieser Mission bündeln 2-4 Charaktere ihre Kräfte, um Feinde mit Kanonen zu besiegen und die Burgmauern zu schützen Verteidigungsmission: Kampf auf See Spieler müssen Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Schiffen und Besatzungsmitgliedern besiegen

Um mehr über MapleStory zu erfahren, besuche bitte http://maplestory.nexon.net.

Assets: MapleStorySchwarzmagier-Assets

Trailer:

MapleStory Trickfilm: Schwarzmagier-Geschichte

MapleStor y Schwarzmagier-Labyrinth Vorschau

y Schwarzmagier-Labyrinth Vorschau Schwarzmagier Teil 2 Update Inhaltsleitfaden Video

Soziale Medien: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website

Über MapleStory http://maplestory.nexon.net.

Seit seiner erstmaligen Veröffentlichung in Nordamerika im Mai 2005 hat sich MapleStory zu einem der größten und aktivsten kostenlos spielbaren Side-Scroller-MMORPGs der Welt entwickelt. Mit über 13 Millionen registrierten Spielern alleine von seinen Global-Services (es gibt insgesamt sieben MapleStory-Services weltweit) wächst das Spiel weiterhin und entwickelt sich bei seiner begeisterten Community weiter, seit es vor über 13 Jahren gestartet wurde. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 80 Live-Spielen in über 190 Ländern. Nexon America führte Mikrotransaktionen und das Free-to-Play-Geschäftsmodell am westlichen Markt ein und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Nexon ist an der Börse von Tokio notiert und wurde 2017 in den Aktienindex Nikkei 300 aufgenommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005325/de/

Contacts:

Wahid Lodin B/HI für Nexon

wahid_lodin@bhimpact.com