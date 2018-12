Berlin (ots) - Aus Anlass des 30jährigen Mauerfall-Jubiläums findet am Tag der Deutschen Wiedervereinigung (03. Oktober) im Jahr 2019 eine grosse musikalische Feier in der Mercedes Benz Arena in Berlin statt. Es wird ein musikalischer Spannungsbogen von der Zeit des Mauerfalls bis heute zu erleben sein, bei dem unter anderem DJ Ötzi, Jürgen Drews, Kerstin Ott (die immer lacht), Boney M, Truck Stop, Klaus & Klaus und Olaf Berger ihr Hits präsentieren werden.



Als Höhepunkt des Abends wird Dieter Bohlen erwartet, der in Berlin viele seiner grossen Welthits singen wird.



Tickets für das einmalige und sehr aussergewöhnliche Konzert zum 30jährigen Jubliläum des Mauerfalls gibt es ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Eventim sowie im Internet unter www.eventim.de und unter der Service-Hotine 01806-57 00 00 (0,20 EUR pro Anruf - Mobilfunkpreise können abweichen)



