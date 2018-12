FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Salzgitter hat seinen Stimmrechtsanteil an dem Kupferkonzern Aurubis auf 25 von 20 Prozent aufgestockt. Damit verfügt Salzgitter wieder über eine Sperrminorität bei Aurubis und somit über ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Nachdem Salzgitter im vergangenen Jahr eine Umtauschanleihe nicht in bar, sondern in Aurubis-Aktien zurückgezahlt hatte, war die Beteiligung von Salzgitter an Aurubis auf knapp 16 Prozent zurückgegangen. Im April dieses Jahres hatte Salzgitter bei Aurubis bereits auf 20 Prozent aufgestockt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2018 06:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.