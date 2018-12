Neu in Platzierung sind ein global gestreuter Solarfonds von der Hep-Gruppe sowie ein Immobilienfonds von LHI, welcher in Baden-Württemberg und Bayern investiert. Bei der INP-Gruppe läuft laut aktuellem Performancebericht alles nach Plan.HEP: Solarfonds ab sofort erhältlichMit dem HEP - Solar Portfolio 1 haben Anleger die Chance, am Betrieb und anschließenden Verkauf von verschiedener Solaranlagen zu profitieren. Geplant ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios. Als Zielregionen kommen die USA, Kanada, Japan, Taiwan, Europa und Australien geplant. Die Hep-Gruppe ist seit Jahren im Bereich erneuerbare Energien aktiv, etwa in Japan. Der neu gestartete AIF wurde mit einer Laufzeit von 21 Jahren geplant, Anleger können sich ab 20.000 Euro beteiligen.

