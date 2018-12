Ein guter US-Handelsstart für Tesla deutet sich an. Gerade kam über die Ticker, dass Ben Kallo von Baird sein Kursziel für Tesla von 411 auf 465 Dollar erhöht hat. Die Einschätzung bleibt unverändert auf Buy. In einer ersten Reaktion legt sie im frühen vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent auf 371 Dollar zu, was in etwa 326 Euro entspricht. Derzeit sind sich die Experten uneinig: 13 raten zum Kauf, 10 sind neutral und 14 raten zum Verkauf der Aktie.

