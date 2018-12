Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 99,10 auf 101,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie eine konstruktivere Haltung gegenüber dem europäischen Versicherungssektor im Jahr 2019 ein und stufte ihn von "Neutral" auf "Positive" hoch. Die Fundamentaldaten verbesserten sich. In einer unsicheren Welt böten die Dividenden der Versicherer Anlegern Sicherheit. Swiss Re sei insgesamt gut positioniert./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561