Linz (www.anleihencheck.de) - Vojtech Benda, Mitglied des Direktoriums der tschechischen Nationalbank, sieht in einer schwächeren Tschechischen Krone (CZK) ein Argument für weitere Zinsanhebungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die nächste Notenbanksitzung in Tschechien finde am 20. Dezember statt. Nach vier Zinsanhebungen seit Sommer 2018 liege der Leitzinssatz der Tschechischen Nationalbank aktuell bei 1,75%. Notenbankpräsident Jiri Rusnok habe zuletzt aber gemeint, dass es in der Notenbank keine Mehrheit für eine fünfte Anhebung des Leitzinses am 20. Dezember gäbe. Im neuen Jahr aber könnte eine fortgesetzte CZK-Schwäche weitere Zinsanhebungen hervorrufen. Insbesondere dann, wenn die Inflation deutlich über der Zielmarke der tschechischen Nationalbank von 2,00% verharre. Aussichten: Zuletzt habe die CZK etwas Stärke gezeigt und EUR/CZK habe bis 25,84 nachgegeben. Die Unterstützungen lägen zwischen 25,75 und 25,70. Der Widerstand betrage 25,93. (13.12.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...