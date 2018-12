Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Dass die EU-Komission die Übernahme von Teilen des Unitymedia-Geschäfts vom US-Kabelnetzbetreiber Liberty Global nun vertieft überprüfen wolle, sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die regulatorischen Bedenken lassen sich aus seiner Sicht aber überwinden. Die jüngste Kurserholung der Aktie könnte sich deshalb nun fortsetzten./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-12-13/13:10

ISIN: GB00BH4HKS39