Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach einer Stromkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Vertreter der Branche seien sich einig darin gewesen, dass sich der Markt in ein bis zwei Jahren drehen werde, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Siemens selbst erwarte in seinem Energiegeschäft in den nächsten 18 Monaten stabile Margen und sei damit deutlich optimistischer als der US-Konkurrent General Electric./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-12-13/13:11

ISIN: DE0007236101