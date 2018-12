Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Für den Bergbaukonzern könnte womöglich eine Konsolidierung im Agrargeschäft Teil des Anlagehintergrunds im kommenden Jahr werden, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Presseberichte, wonach die Übernahmeespräche zwischen dem Zulieferer Bunge und Glencore Agriculture wieder aufgenommen werden könnten, nachdem mit dem Chefwechsel bei Bunge eine der größten Hürden hierfür gefallen sei./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-12-13/13:13

ISIN: JE00B4T3BW64