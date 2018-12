Es herrscht große Unsicherheit an den Börsen, das ist unverkennbar. Es wird gerade viel Geld aus dem Aktienmarkt genommen. Aber wo fließt es hin, das viele Kapital. So einiges wird real vernichtet, anderes wiederum fließt in Aktien die bereits seit Jahrzehnten unter Beweis stellen, dass sie gegen einfach alles gewappnet sind und ihren eigenen Weg gehen. Trendfolger Michael Proffe stellt in dieser Sendung zwei dieser Werte vor. Dies ist zum einen Nestlé und zum anderen Procter & Gamble.