Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Markteintritt in China sorgt für Fantasie - Aktienanalyse Befasa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...