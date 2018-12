Der Euro ist am Donnerstag etwas gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1380 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäischen Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1346 Dollar festgesetzt. Am Nachmittag werden die geldpolitischen Beschlüssen der EZB erwartet.

Positive Nachrichten aus Italien gaben dem Euro Auftrieb. Die Zugeständnisse der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission gehen EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici jedoch nicht weit genug. "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich will dennoch hier sagen, dass wir noch nicht am Ziel sind. Es sind noch Schritte zu machen, vielleicht auf beiden Seiten", sagte er am Donnerstag in Paris.

Rom will die Neuverschuldung im kommenden Jahr auf 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie bisher geplant 2,4 Prozent begrenzen. Dies hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend in Brüssel angekündigt. An den Märkten hatte diese Nachricht für Entspannung gesorgt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Entscheidungen der EZB-Notenbanker, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Die Währungshüter dürften nach der Ratssitzung das offizielle Ende der Nettoanleihekäufe verkünden. Außerdem werden am Markt neue Prognosen der EZB zur weiteren konjunkturellen Entwicklung und zur Preisentwicklung in der Eurozone mit Spannung erwartet. Es wird allgemein mit einer Senkung der Prognosen gerechnet./elm/jkr/fba

