Chaos-Tage in London: Das Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May ist am Mittwoch Abend doch gescheitert. Doch eine Mehrheit im britischen Unterhaus für ihren Brexit-Deal ist noch längst nicht in Sicht. Wie der ehemalige Chef des Münchner ifo Instituts, Prof. Hans-Werner Sinn, die Lage einschätzt, was die EU tun...

Den vollständigen Artikel lesen ...