Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 247 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig in der Sportartikelbranche dürfte der zunehmende Verkauf über das Internet Margensteigerungen bringen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Adidas rechnet er für den Zeitraum 2017 bis 2021 mit einem von 7 auf 18 Prozent steigenden E-Commerce-Umsatzanteil. Als kommenden Kurstreiber nannte er den Ausblick auf 2019./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-12-13/13:35

ISIN: DE000A1EWWW0