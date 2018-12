DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.655,80 +0,13% -2,64% Euro-Stoxx-50 3.106,46 -0,05% -11,34% Stoxx-50 2.856,38 -0,37% -10,12% DAX 10.913,76 -0,14% -15,51% FTSE 6.850,40 -0,43% -10,50% CAC 4.891,32 -0,37% -7,93% Nikkei-225 21.816,19 +0,99% -4,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,88 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,65 51,15 -1,0% -0,50 -12,3% Brent/ICE 60,02 60,15 -0,2% -0,13 -4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,37 1.245,63 -0,3% -3,26 -4,6% Silber (Spot) 14,71 14,76 -0,3% -0,05 -13,2% Platin (Spot) 798,15 803,50 -0,7% -5,35 -14,1% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,9% +0,02 -16,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Donnerstag etwas fester starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,3 Prozent zu. Für Optimismus bei den Anlegern dürften weiterhin die positiven Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgen. Bereits im Handel in Asien sorgten diese für eine gute Stimmung. Dennoch bleiben bei den Investoren Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung bestehen. Vor Handelsbeginn dürften sich daher die Blicke auf die Sitzung der EZB richten. Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung der Importpreise für November an. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 1,1 Prozent zum Vormonat. Im Oktober waren die Preise um 0,5 Prozent gestiegen. Zudem werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Unter den Einzelwerten brechen Tailored Brands vorbörslich um 26,1 Prozent ein. Der Betreiber von Ketten wie Men's Wearhouse und Joseph A. Bank hatte im dritten Quartal nur noch 13,9 Millionen Dollar nach 36,9 Millionen im Vorjahresquartal verdient, was umfangreichen Abschreibungen geschuldet war. Für Enttäuschung sorgte auch der gesenkte Ausblick. Zudem hatte das Unternehmen angekündigt, künftig weniger Produkte aus China zu beziehen, um sich vor möglichen Zöllen zwischen den USA und China zu schützen. Oxford Industries hat Quartalzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die ebenso enttäuschten wie der Ausblick. Angesichts enttäuschender Nachfrage senkte das Unternehmen seine Schätzungen für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft gab sie aber 11,1 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 231.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen ist die Luft an den europäischen Aktienmärkten raus. Auch wenn sich die Nachrichtenlage positiv liest, scheint das Aufwärtspotenzial begrenzt zu sein. Denn es dominiert das Warten auf die Ergebnisse der EZB-Sitzung am Nachmittag. Die stagnierenden Indexstände lassen sich auch mit den Schlagzeilen aus Großbritannien erklären. Zwar wird das überstandene Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May positiv zur Kenntnis genommen, dass ihr aber über ein Drittel ihrer eigenen Fraktion die Gefolgschaft verweigert, stimmt nachdenklich. Auf der Gewinnerseite stehen die Automobiltitel, deren Index um 0,8 Prozent steigt. Die Autotitel würden besonders stark von einer Einigung im Handelsstreit profitieren. BMW legen als größter Gewinner 2,4 Prozent zu, dahinter folgen Fiat Chrysler und Daimler mit je 1,3 Prozent Plus. Bei BMW überrascht der China-Absatz bereits wieder positiv. Der Absatz von BMW zog dort um 10,3 Prozent zum Vorjahr an. Daneben sind die als konjunkturresistent geltenden Versorgerwerte gefragt. Ihr Index zieht um 0,7 Prozent an. RWE steigen um 1,6 Prozent und Enel um 1,3 Prozent. Stärkste Verlierer sind dagegen die Ölaktien mit einem Minus von 0,7 Prozent in ihrem Stoxx-Branchen-Index. Die Internationale Energie-Agentur spricht ihn ihrem neuen Monatsreport von global steigenden Öllagerbeständen. Nicht gut kommen die Geschäftszahlen von Metro an. Der Kurs bricht um 8,9 Prozent ein. Als "in Ordnung" werden die Geschäftszahlen von Tui im Handel bewertet. Der Kurs steigt um 5,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 18:03 % YTD EUR/USD 1,1376 +0,05% 1,1374 1,1362 -5,3% EUR/JPY 129,04 +0,17% 129,00 128,69 -4,6% EUR/CHF 1,1283 -0,11% 1,1298 1,1273 -3,7% EUR/GBP 0,8993 -0,09% 0,9009 0,8974 +1,2% USD/JPY 113,42 +0,13% 113,44 113,26 +0,7% GBP/USD 1,2650 +0,13% 1,2622 1,2660 -6,4% Bitcoin BTC/USD 3.358,87 -1,66% 3.360,51 3.445,14 -76,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den zum Teil deutlichen Zugewinnen zur Wochenmitte haben sich die Aktienmärkte in Ostasien auch am Donnerstag freundlich gezeigt. Vor allem die chinesischen Börsen und Tokio profitierten von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch von der Wall Street kam Rückenwind. Wie am Vortag bekannt wurde, beabsichtigt China, sich ausländischen Unternehmen stärker zu öffnen. Das Land würde demnach einer Forderung des US-Präsidenten nachkommen. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent zu, in Schanghai stieg der Index um 1,2 Prozent. Tencent zeigten sich wenig inspiriert vom Börsengang der Tochter Tencent Music Entertainment in den USA. Am ersten Handelstag war der Kurs um 7,7 Prozent über den Ausgabepreis gestiegen. Tencent schlossen 0,4 Prozent höher. Der Nikkei in Tokio erhöhte sich um 1 Prozent. Rückenwind erhielt er vom sich im Handelsverlauf abschwächenden Yen.

CREDIT

Weiter nach unten geht es am Donnerstag mit den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS; Credit Default Swaps). In Europa sorgen vor allem die Entspannungssignale aus Italien für ein Zusammenlaufen der Spreads. Der revidierte Haushaltsentwurf wird als Zeichen für weitere Verhandlungsbereitschaft interpretiert. Damit sinken auch die möglichen Ausfall- und Kreditrisiken. Entsprechend zählen europäische Banken-Aktien zu den stärksten Titeln. Der Umsatz am Kreditmarkt sei aber wegen der bevorstehenden EZB-Sitzung eher gering, heißt es weiter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW setzt dank China und Deutschland im November mehr Pkw ab

BMW hat im November dank guter Verkäufe in China und Deutschland etwas mehr Oberklasseautos abgesetzt als im Vorjahr. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 0,8 Prozent auf 222.462 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte.

Metro-Ergebnis operativ leicht unter Vorjahr

Metro hat den Überschuss für seine Aktionäre im abgelaufenen Geschäftsjahr dank Sondererträgen aus Immobilienverkäufen um 6 Prozent auf 344 Millionen Euro gesteigert. Operativ lief es angesichts der Probleme im Russlandgeschäft jedoch schlechter. Das um Immobiliengewinne bereinigte EBITDA blieb mit 1,4 Milliarden Euro um 40 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert.

Salzgitter sichert sich wieder Sperrminorität bei Aurubis

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seinen Stimmrechtsanteil an dem Kupferkonzern Aurubis auf 25 von 20 Prozent aufgestockt. Damit verfügt Salzgitter wieder über eine Sperrminorität bei Aurubis und somit über ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen.

Rheinmetall beliefert Bundeswehr mit schweren Sattelzugmaschinen

Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist von der Bundeswehr mit der Lieferung schwerer Sattelzugmaschinen beauftragt worden. Im kommenden Jahr soll der erste Schwerlasttransporter des Typs Elefant 2 ausgeliefert werden, weitere 31 Fahrzeuge sollen 2020 folgen. Der Auftragswert dieser 32 Fahrzeuge beläuft sich nach Angaben des MDAX-Konzerns auf rund 28,5 Millionen Euro brutto.

Prosieben setzt mit Joint Venture verstärkt auf E-Sports

Der Medienkonzern Prosiebensat1 will im Bereich E-Sports mithilfe eines Partners zulegen. Wie die Münchner mitteilten, gründet die Tochter 7Sports ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Esports.com AG, die die gleichnamige Plattform mit Nachrichten, Videos und Ergebnissen rund um das Thema E-Sports betreibt. An der neuen Esports GSA GmbH werden beide Partner 50 Prozent halten.

Airbnb muss Namen von Dauervermietern in München an Stadt mitteilen

Der Wohnungsvermittler Airbnb muss der Stadt München mitteilen, wer als Gastgeber seine Wohnungen mehr als acht Wochen im Jahr über das Internetportal in der bayerischen Landeshauptstadt an Gäste vermietet hat. Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts kann Airbnb auch durch seinen Firmensitz Irland nicht dem bayerischen Zweckentfremdungsrecht entgehen. Die Stadt München habe Anspruch auf die Daten. (Az. M 9 K 18.4553)

Bertrandt kappt Dividende trotz Gewinnanstieg

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei etwas höheren Umsätzen den Gewinn kräftig gesteigert. Die Dividende soll allerdings um ein Fünftel auf 2,00 Euro je Aktie sinken, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Damit liege sie aber noch leicht über der angestrebten Ausschüttungsquote von 40 Prozent, so Bertrandt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen trotz eines Gewinneinbruchs die Dividende stabil gehalten, die Zielquote wurde damals deutlich überschritten.

Godewind Immobilien legt Aktienrückkaufprogramm auf

Das Immobilienunternehmen Godewind legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Dabei sollen 1,5 Millionen Aktien entsprechend rund 1,38 Prozent des Grundkapitals der Godewind Immobilien AG zurückgekauft werden.

Manz erhält zweite Tranche des Großauftrags aus der Autoindustrie

Der Spezialmaschinenbauer Manz hat die zweite Tranche des Anfang Mai gewonnenen Großauftrags aus der Autobranche erhalten. Die Order mit einem Gesamtvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich umfasst Maschinen zur automatisierten Montage des Zellkontaktiersystems für Batteriezellen in der Elektromobilität.

Mensch und Maschine Software übernimmt Sofistik

Die Mensch und Maschine Software baut ihre Beteiligung an der Sofistik zum Jahresanfang 2019 deutlich aus und übernimmt den Bausoftware-Anbieter dann mehrheitlich. Die auf den Bereich Computer Aided Design und Manufacturing spezialisierte Gesellschaft erhöht nach eigenen Angaben den Sofistik-Anteil von 13,3 auf dann 51 Prozent. Sofistik soll nun in Mensch und Maschine Software eingebracht werden und die Transaktion über einen Aktientausch erfolgen.

Norma erhält Großauftrag für Produkte zur Abgasnachbehandlung in Indien

Die Norma Group hat in Indien einen Großauftrag für die Entwicklung und die Fertigung von Produkten zur Abgasnachbehandlung erhalten. Wie der Spezialist für Verbindungstechnologie mitteilte, wird er gemeinsam mit einem namentlich nicht genannten Spezialisten für Lösungen zur Abgasnachbehandlung Urea-Transportsysteme und Abgasschellen entwickeln. Diese sollen dazu beitragen, die verschärften Emissionsvorgaben der indischen Abgasnorm VI ab 2020 zu erfüllen.

Bacanora erwägt Börsengang der Deutsche Lithium GmbH

Die Deutsche Lithium GmbH könnte selbstständig werden. Die in London notierte Muttergesellschaft Bacanora Lithium prüft nach eigenen Angaben eine Abspaltung des sächsischen Unternehmen im kommenden Jahr über einen Börsengang. Wie aus den Unterlagen zu Hauptversammlung von Bacanora hervorgeht, spricht der Konzern darüber derzeit mit seinen Beratern.

Deutsche Industrie REIT-AG legt Platzierungspreis für neue Aktien auf 11 EUR fest

Die Deutsche Industrie REIT-AG hat den Bezugs- und Platzierungspreis für ihre neuen Aktien auf 11,00 Euro festgelegt. Insgesamt sollen im Rahmen der am Vortag angekündigten Kapitalerhöhung 4.500.016 neue Aktien ausgegeben werden. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch von 11,50 Euro hat die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 50 Millionen Euro.

Britischer Modehändler Bonmarche warnt - Aktie bricht 50 Prozent ein

Wegen extrem schwacher Verkäufe im Vorweihnachtsgeschäft hat der britische Modehändler Bonmarche vor einem Verlust im laufenden Geschäftsjahr gewarnt. Das Handelsumfeld sei beispiellos und schlimmer als selbst in der Rezession von 2008/09, sagte Bonmarche-CEO Helen Connolly.

Total verkauft Anteile an Flüssiggasprojekt für 1,6 Mrd USD

Der Ölkonzern Total macht einen Anteil an dem australischen Flüssiggasprojekt Ichthys zu Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es einen Anteil von 4 Prozent an seinen Partner Inpex für 1,6 Milliarden US-Dollar.

Tui steigert Gewinn und zahlt höhere Dividende

Der Touristikkonzern Tui hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Allerdings wurde das Gewinnwachstum etwas durch widrige Wechselkurseffekte gebremst. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll auf 72 Cent je Aktie von 65 Cent im Vorjahr steigen.

