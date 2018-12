Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da 2019 ein weiteres Übergangsjahr für den Dialysespezialisten werden dürfte und die mittelfristige Entwicklung noch unklar sei, sollten Anleger lieber an der Seitenlinie bleiben, empfahl Analyst Christoph Gretler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kurszielsenkung begründete er mit höher erwarteten Eigenkapitalkosten./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 06:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-12-13/13:38

ISIN: DE0005785802