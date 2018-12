Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta016/13.12.2018/13:15) - Der Gesellschaft ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitgeteilt worden, dass diese beabsichtigt, das durch Zwangsgeldbescheid vom 3.5.2018 verhängte Bußgeld und das daraufhin durch die Gesellschaft angestrengte Widerspruchsverfahren hinsichtlich eines Teilbetrages von 285.000 EUR wegen Erledigung der Hauptsache einzustellen. Das in dieser Höhe verhängte Bußgeld entfällt somit.



Soweit sich das Widerspruchsverfahren auf weitere Beträge und Verstöße erstreckt, hält die Gesellschaft ihren Widerspruch aufrecht und hofft auch hier auf eine Entscheidung zu ihren Gunsten.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Uhrhammer Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544703300033



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 13, 2018 07:15 ET (12:15 GMT)