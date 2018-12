Fundamental: Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich leicht. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,2 Millionen Barrel zur Vorwoche, nachdem sie sich bereits in der Vorwoche um 7,3 Millionen verringert hatten. Die dazu am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) berichteten sogar von einem Minus um 10,2 Millionen Barrel. Die Benzinbestände nahmen laut EIA-Informationen dagegen um 2,1 Millionen Barrel zu.

Technisch: Nachdem der Ölpreis der Sorte Brent Crude von Anfang Oktober bis Ende November steil in die Tiefe gefallen war, stabilisierte er sich mit einem Tief bei 57,94 US-Dollar im Bereich um 60-US-Dollar, welchen wir auch mit unserer vorherigen Short-Position entsprechend avisiert hatten. Diese Stabilisierung hält weiterhin an, wobei die Notierungen ...

