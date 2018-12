BERLIN (Dow Jones)--Der Stromkonzern RWE will alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln. Über das Vorhaben sollen die Aktionäre auf der kommenden Hauptversammlung am 3. Mai 2019 und der unmittelbar im Anschluss daran stattfindenden gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre entscheiden. Der Tausch soll "zwangsweise" im Verhältnis 1:1 und "ohne Zuzahlung" erfolgen, wie das Unternehmen per Adhoc-Mitteilung bekanntgab.

Der Vorstand gab zunächst keinerlei Begründung für den Schritt ab. Anders als Stammaktien ist mit Vorzugspapieren kein Stimmrecht verbunden. Häufig erhalten die Aktionäre dieser Titel im Gegenzug eine höhere Dividende.

