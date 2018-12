LAUSANNE, der führende Anbieter von Unternehmenssoftware für die Verwaltung von Mitarbeitererfahrungen mit digitalen Technologien, hat heute die Sicherstellung einer Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Mio. USD bekanntgegeben. Die Finanzierung wurde von Index Ventures angeführt und umfasst eine Beteiligung der erneuten Investoren Highland Europe , Forestay Capital , VI Partners , Auriga Partners und Galéo Capital sowie der neuen Investoren TOP Funds und Olivier Pomel, dem Mitgründer und CEO von Datadog .

In den letzten Jahren hat Nexthink ein exponentielles Wachstum erzielt und ist führend auf dem Gebiet der Erfahrung von Mitarbeitern mit digitalen Technologien. Dank der innovativen Technologie des Unternehmens können IT-Abteilungen proaktiv handeln, indem sie Einblicke in den digitalen Arbeitsplatz in Echtzeit erhalten, Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern sammeln und die Fehlerbehebung automatisieren. Kunden können IT-Probleme um bis zu 30 Prozent reduzieren, was zu erheblichen Einsparungen bei den Supportkosten und weniger Frustration bei den Mitarbeitern führt. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen außerdem, den digitalen Arbeitsplatz mit Echtzeitanalysen über die gesamte Computerlandschaft für Endbenutzer hinweg zu transformieren.

Mit mehr als 7 Millionen Endgeräten bei 900 Unternehmenskunden wie den Marktführern Adobe, Advocate Healthcare, BlackRock, Commerzbank, Safran, Sega HARDlight, Tiffany & Co., Vitality, Wipro und Western Union ist Nexthink führend dabei, die Umsetzung optimierter digitaler Erlebnisse für alle Mitarbeiter eines Unternehmens zu unterstützen.

Die Mittel werden zur Forcierung der weltweiten Vertriebsanstrengungen von Nexthink, zur weiteren Verbesserung der digitalen Unternehmensmanagementplattform für Mitarbeitererfahrungen sowie zur Förderung des internationalen Wachstums und der Expansion des Unternehmens in wichtigen Märkten, einschließlich den Vereinigten Staaten, verwendet.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht über Mitarbeitererfahrungen am Arbeitsplatz stellte Forrester Research Folgendes fest: "Die Mitarbeitererfahrung hat sich aufgrund ihrer entscheidenden Rolle bei der erfolgreichen Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern als entscheidender Bereich für Wettbewerbsvorteile erwiesen. Die Bereitstellung eines guten Arbeitsumfelds ist ein wesentlicher Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit. Zu den wichtigsten Indikatoren für die Zufriedenheit der Mitarbeiter zählt das Gefühl, mit den Werkzeugen und Technologien ausgestattet zu sein, die es ihnen ermöglichen, sinnvolle Arbeiten effizient zu erledigen."

Nexthink gab außerdem bekannt, dass der Partner und Gründer von Index Ventures, Neil Rimer, dem Vorstand des Unternehmens beigetreten ist. "Unternehmen auf der ganzen Welt konzentrieren sich zunehmend auf Mitarbeiter. Sie haben erkannt, dass Talente ihr größtes Kapital sind und dass eine bessere Erfahrung für ihre Belegschaft ein echter Wettbewerbsvorteil ist. Durch die proaktive Messung der Leistung von IT-Systemen aus Sicht der Mitarbeiter beseitigt Nexthink die Frustration, mit der viele Mitarbeiter an fast jedem Arbeitstag konfrontiert werden", sagte Rimer. "Basierend auf diesem überzeugenden Vorschlag haben Herr Bados und sein Team einen Marktführer in einer Kategorie geschaffen, deren Wachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich erheblich zunimmt. Wir freuen uns außerordentlich darauf, mit Nexthink zusammenzuarbeiten."

Laut der International Data Corporationwerden Unternehmen bis 2022 fast 2 Billionen US-Dollar pro Jahr ausgeben, um ihre Agenden bezüglich der digitalen Transformation voranzutreiben. Jetzt, da Unternehmen ihre Arbeitsweise grundlegend ändern und die Art und Weise, wie Mitarbeiter täglich ihre Aufgaben erledigen, neu überdenken, sind Einblicke in die Leistung von Arbeitsplatztechnologien in Echtzeit von entscheidender Bedeutung, damit potenzielle Probleme schnell und effizient behoben werden können, bevor sie die Fähigkeiten der Mitarbeiter, ihre Arbeit zu erledigen, negativ beeinflussen. Mit der Plattform für das Management der Erfahrung von Mitarbeitern mit digitalen Technologien von Nexthink nutzen die IT-Teams von Unternehmen Automatisierungsfunktionen, um nahtlos auf Störungen zu reagieren. So wird sichergestellt, dass die Bemühungen im Bereich der digitalen Transformation erfolgreich sind, ohne die Mitarbeitererfahrung oder die Produktivität des gesamten Unternehmens zu beeinträchtigen.

"Die Aufgabe der IT ist es, den Mitarbeitern großartige Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Heute haben sie Schwierigkeiten damit, dies zu tun und gleichzeitig die Kosten zu senken. Dieses Problem wird durch die Erwartungen einer Belegschaft verstärkt, die eine hohe Qualität der IT-Systeme am Arbeitsplatz fordert. Wir glauben, dass die Antwort darin besteht, eine mitarbeiterorientierte Sicht der IT hinzuzufügen, und wir haben die leistungsfähigste Plattform, um dies zu erreichen", sagte Pedro Bados, Mitbegründer und CEO von Nexthink. "Wir planen, die Mittel einzusetzen, um in unseren Schlüsselmärkten weiter zu wachsen und unsere Produktentwicklungsteams mit neuer Energie zu versorgen. Wir haben viele großartige Innovationen in der Pipeline."

Nexthink hilft Kunden dabei, IT-gesteuerte Produktivitätsverluste zu vermeiden und ermöglicht es einigen der weltweit führenden Marken, die Effizienz ihrer IT-Abteilungen zu verbessern und die Produktivität ihrer Mitarbeiter durch optimierte digitale Mitarbeitererfahrungen zu steigern.

Über Nexthink

Nexthink ist der weltweit führende Anbieter von Verwaltungstools für Erfahrungen mit digitalen Technologien. Mit unseren Produkten können Unternehmen hochproduktive digitale Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter schaffen, indem sie eine optimale Benutzererfahrung bieten. Durch eine einzigartige Kombination aus Echtzeitanalysen, Automatisierung und Mitarbeiterfeedback über alle Endgeräte hinweg hilft Nexthink IT-Teams, die Anforderungen des modernen digitalen Arbeitsplatzes zu erfüllen. Erfahren Sie mehr unter www.nexthink.com .