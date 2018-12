FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Adidas hat die erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Vom 22. März bis zum 4. Dezember kaufte der DAX-Konzern insgesamt 5,1 Millionen Aktien entsprechend 2,5 Prozent des Grundkapitals für einen Gesamtbetrag von 1 Milliarde Euro zurück. Im Rahmen des im März angekündigten mehrjährigen Rückkaufprogramms will die Adidas AG bis Mai 2021 eigene Aktien im Wert von insgesamt bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen.

Wie bereits angekündigt will Adidas den überwiegenden Teil der zurückerworbenen Aktien einziehen. Im Oktober wurden bereits 8,8 Millionen eigene Aktien, resultierend aus dem derzeitigen und dem vorherigen Aktienrückkaufprogramm, eingezogen.

Das Aktienrückkaufprogramm, das im Januar mit einer zweiten Tranche fortgesetzt werden soll, ergänzt laut Adidas die Dividendenpolitik des Unternehmens. Diese sieht vor, jährlich zwischen 30 und 50 Prozent des Gewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen an die Aktionäre auszuschütten. Unter Berücksichtigung der Dividende für das Jahr 2017 in Höhe von 528 Millionen Euro, die im Mai dieses 2018 gezahlt wurde, beläuft sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre in diesem Jahr auf mehr als 1,5 Milliarden Euro.

December 13, 2018

