Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mutig, abgefahren oder einfach nur verrückt? Sängerin Jasmin "Blümchen" Wagner legt es gleich im ersten Durchgang für "Die ProSieben Wintergames" am Freitag, 14. Dezember, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, aufs Dach. Team-Kollege Thorsten Legat: "Das sieht natürlich von oben nicht gut aus. Aber sie hat sofort gesagt, dass alles in Ordnung ist. Die Frau ist tough. Ich weiß nicht, die steht glaube ich auf Schmerzen." Die Sängerin steckt ihren ersten Unfall gut weg: "Es ist nun mal ein Kajak, das gehört eigentlich nicht auf die Piste. Es ist nicht kontrollierbar. Das ist komplett krass, unsicher und gleichermaßen großartig." Vor dem Wettkampf warnt sie: "Den Trainingshügel runtergekommen sind alle. Auf der großen Piste, wo das Rennen morgen stattfindet, ist jeder Fehler richtig Autsch!" Im ersten Training für "Die ProSieben Wintergames" stürzen sich die 16 Promis im Kajak die Piste in St. Anton hinab. "Die erste Abfahrt war sehr scary - ich hatte echt Angst und mich auch gleich ein paarmal gedreht. Bin quasi die Piste runtergetanzt", sagt Star-YouTuberin Kelly MissesVlog nach ihrer ersten Abfahrt. Neben eher harmlosen Pirouetten gab es diverse Überschläge. "Ich habe heute schon ein paar Leute sich überschlagen oder komplett raus aus dem Kajak fallen gesehen", erzählt Jessica Paszka. "Das macht mir schon ein bisschen Angst."



Das sind die acht wagemutigen, gemischten Promi-Teams, die im Snow-Kajak und auf dem Schnee-Motorrad durch den Parcours bei "Die ProSieben Wintergames" jagen:



- Schauspieler Raúl Richter steht mit Moderatorin Jana Julie Kilka in den Startlöchern - Raúl: "Wir haben das alle komplett unterschätzt - die Nummer ist echt gefährlich."



- Sängerin Jasmin Wagner drückt mit Fußballlegende Thorsten Legat auf die Tube - die Sängerin: "Ohne es zu wissen, habe ich mich mein Leben lang auf diese Challenge vorbereitet, weil ich mein Leben lang auf Dingen, die nicht dafür geeignet sind, die Piste runterrutsche. Eine Heizung war bisher das Spektakulärste."



- Antonia aus Tirol und Jürgen Milski wagen sich als Schlager-Duo auf die Piste - die Österreicherin: "Mein erster Gedanke war, auf was hab' ich mich da eingelassen." Der Sänger kämpft gegen die Rotation: "Das Einer-Kajak ist schon ein bisschen kompliziert. Wenn es einmal anfängt sich zu drehen, dann bist du verloren."



- "Global Gladiator" Lucas Cordalis will mit Evelyn Weigert an die Spitze - die Moderatorin: "Wenn Du Dich drehst, das ist wie Lambada mit fünf Promille. Du kriegst es nicht mehr mit - das ist so schnell und so irre. Man ist sehr hilflos, man kann nichts mehr machen - Augen zu und durch."



- Bachelorette Jessica Paszka rast mit Bachelor Paul Janke durch den Parcours - die Flirtexpertin: "In einem Moment habe ich voll Bock und im anderen will ich schreiend und weinend abhauen. Aber hier gibt es kein Zurück."



- Extremsportler Joey Kelly kämpft mit Miriam Höller um die Trophäe - die Stuntfrau: "Der Start ist extrem, das kostet schon Überwindung, wirklich loszurutschen. Danach muss man dem Glück vertrauen."



- Moderator und Musiker Stefan Mross brettert mit Sängerin Anna-Carina Woitschack über die Rennstrecke - Stefan Mross: "Ich hab' eher vor dem links und rechts Respekt: Was passiert, wenn ich über die Bande hinausschieße?!" Seine Partnerin ergänzt: "Wenn du einmal in die Rotation kommst, bist du eigentlich weg."



- Die YouTuber Kelly MissesVlog und Rewinside jagen zusammen nach dem Sieg - der Gamer: "Wir sind diejenigen, die heute die meisten Crashs hatten. Aber das ist ein Stückweit Taktik. Wir stellen uns extra dumm an, um dann morgen abzuräumen."



Das passiert in der Show



So haben Sie Wintersport noch nie gesehen: 16 Promis rasen im Kajak am Freitag, 14. Dezember, in der neuen Show "Die ProSieben Wintergames" in St. Anton (Österreich) eine Skipiste runter. Mit dem Kajak fliegen sie über Schanzen und kämpfen Frau gegen Frau, Mann gegen Mann um die beste Ausgangsposition in der Steilkurve. Auf der Piste kommt es zu echten Zweikämpfen: Bis zu acht Kajaks brettern gleichzeitig den Parcours runter. Doch damit nicht genug. Am Samstag, 15. Dezember, rasen die Prominenten im zweiten Teil von "Die ProSieben Wintergames" auf Schnee-Motorrädern über eine eisige Rennstrecke.



"Die ProSieben Wintergames" sind eine Gemeinschaftsproduktion der MMP Event GmbH & Seapoint Productions GmbH & Co. KG.



"Die ProSieben Wintergames" - am Freitag, 14. Dezember und Samstag, 15. Dezember 2018 live aus St. Anton am Arlberg, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.



Bereits am Mittwoch, 12. Dezember, startet die große Eventwoche zur Show mit zahlreichen Highlight-Clips aus dem Training der Teams, webexklusiven Promi-Interviews und einer tagesaktuellen Behind-The-Scenes-Berichterstattung aus St. Anton auf www.prosieben.de/wintergames.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Carina Castrovillari, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1108, -1158 Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2