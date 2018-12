TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformdesigns und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, führt eine breite Auswahl an neuen Server-Motherboards und Systemen, die für die neuen Prozessoren Intel Xeon E-2100 optimiert sind. Die neuen Produkte sind als kostengünstige Einstiegsserverlösungen mit verbesserter Leistung, erweiterter Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005009/de/

TYAN's New Intel Xeon E-2100 Processor-based Platforms Increase Reliability and Security for Entry Servers. (Photo: Business Wire)

"Kleine und mittlere Unternehmen müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten, indem sie eine leistungsstarke Serverplattform für Performance, verbesserte Speicherfunktionen und hardwaregestützte Sicherheit einsetzen", sagte Danny Hsu, Vice President der TYAN Business Unit bei der MiTAC Computing Technology Corporation. "Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Plattformen von TYAN sind für Anwendungen mit Cloud Computing, Speichern und Embedded-Umgebungen optimiert. Durch die Nutzung der Funktion zur Leistungssteigerung sowie für einen verbesserten I/O und erweiterte Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) von Intel profitieren die Kunden von TYAN von einer überlegenen Leistung bei der Freigabe, Speicherung und Virtualisierung von Dateien."

Der neue Prozessor Intel Xeon E-2100 erhöht die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Erschwinglichkeit für Einstiegsserver mit bis zu 6 Kernen, 12 Threads und einer Frequenz von bis zu 4,7 GHz Intel durch die Turbo-Boost-Technik in Kombination mit einer Speicherunterstützung von bis zu 64 GB DDR4 ECC 2666 MHz für schnelles Laden und Verarbeiten von Workloads.

"Ein leistungsstarker Server hilft kleinen Unternehmen, die Mitarbeiterproduktivität zu maximieren und sich ändernden Geschäftsanforderungen besser gerecht zu werden", sagte Jennifer Huffstetler, Vice President und General Manager der Data Center Product Marketing Group von Intel. "Die auf dem neuen Prozessor Intel Xeon E basierenden Einstiegsserver von TYAN bieten innovative Formfaktoren und Designs für die vielfältigen Anforderungen dieser Kunden."

Die neuen, auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierenden Serverkarten von TYAN beinhalten den Tempest CX S5550 mit Unterstützung für bis zu 4x GbE LOM im Micro-ATX-Format und den Tempest CX S5552 mit Unterstützung von bis zu 4x GbE LOM und optionalem SAS 12G Controller im ATX-Format und sind für Einstiegsserver/Speicheranwendungen konzipiert. Darüber hinaus bieten die erweiterten Modelle Tempest EX S5550-EX und Tempest EX S5552-EX eine siebenjährige Lebensdauer und einen weiten Betriebstemperaturbereich (0° C bis 55° C) für Embedded-Anwendungen. Überdies ist der Tempest EX S5555-HE mit Display-Port, DVI-D und 7.1-Kanal High-Definition-Audio im Micro-ATX-Format ideal für Anwendungen von Embedded-Workstations geeignet.

Der Thunder CX GT24E-B5556 von TYAN ist ein 1HE Single-Socket, auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierender Edge Cloud Server. Mit der Unterstützung von bis zu 4 DDR4 DIMM-Steckplätzen, 3 PCIe-Steckplätzen und zwei 10GBase-T-Ethernet-Ports ist die Plattform für kostengünstige Gaming-Anwendungen in der Cloud optimiert.

Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Plattformen von TYAN:

Tempest CX S5550: Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Single-Socket-Serverkarte im Format Micro-ATX (9,6" x 9,6") für Einstiegsserveranwendungen.

Tempest EX S5550-EX: Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Single-Socket-Serverkarte im Format Micro-ATX (9,6" x 9,6") mit siebenjähriger Lebensdauer und einem weiten Betriebstemperaturbereich für Embedded- und IoT-Anwendungen.

Tempest EX S5552-EX: Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Single-Socket-Serverkarte im Format ATX (12" x 9,6") mit siebenjähriger Lebensdauer, einem weiten Betriebstemperaturbereich und Konformität mit EMI Class B für Embedded- und IoT-Anwendungen.

Tempest EX S5555-HE: Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende Single-Socket-Workstationkarte im Format Micro-ATX (9,6" x 9,6") für Embedded- und IoT-Anwendungen.

Thunder CX GT24E-B5556: Auf dem Prozessor Intel Xeon E-2100 basierende 1HE-Single-Socket-Serverplattform mit Unterstützung von bis zu 4 DDR4 DIMM-Steckplätzen, 3 PCIe-Steckplätzen, zwei 10GBase-T-Ethernet-Ports, 4 SATA/6Gbs-Hot-Swap Laufwerken von 3,5" und 2 internen Boot-SSD von 2.5" für kostengünstige Cloud-Gaming-Anwendungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005009/de/

Contacts:

MiTAC Computing Technology Corporation/ TYAN Business Unit

Fenny Chen

fenny.chen@tyan.com.tw