Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ams: Vertrauensverlust - Erholungspotenzial zunächst begrenzt - Aktienanalyse Die Wette der Experten auf einen Rebound der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) in ZJ 43.2018 ist in die Hose gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...