Schwarzach am Main (www.fondscheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe einen Gold-ETC (ISIN DE000PS7G0L8/ WKN PS7G0L) von BNP Paribas vor.Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe sich zuletzt über der Marke von 1.200 Dollar stabilisiert. "Auslöser für den jüngsten Preisanstieg dürften die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Haushaltsplänen der italienischen Regierung gewesen sein. Einige Marktbeobachter glauben sogar, dass es für Italien besser wäre, die Europäische Union (EU) zu verlassen", sage Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold- und Edelmetalle des Investmenthauses VanEck. Mit dieser Entwicklung komme die klassische Eigenschaft des gelben Metalls als sicherer Hafen zum Ausdruck. Weiter werde Gold durch die Verkaufswellen der vergangenen Monate am Aktienmarkt infolge steigender Zinsen und wachsender Spannungen zwischen den USA und China gestützt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...