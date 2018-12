- EU-Gipfel beginnt heute, Brexit auf der Tagesordnung- DE30 zieht sich von der 11.000 Punkte-Marke zurück- Deutsche Behörden unterstützen Fusion von Commerzbank und Deutsche BankDie asiatischen Aktien stiegen im Laufe des heutigen Handels weiter an, und diese Situation könnte sich während der europäischen Sitzung fortsetzen. Fast jeder europäische Blue-Chip-Index eröffnete am Donnerstag höher, wobei die größten Gewinne bei spanischen und italienischen Aktien zu beobachten waren. Russische Aktien waren die einzigen, die sich in den ersten Handelsminuten nach unten bewegten. Banken und Telekommunikationsunternehmen schneiden am besten ab, während ...

