Im TSI Wochenupdate nimmt Börsenexperte Dr. Dennis Riedl die Finanzmärkte aus empirischer Sicht unter die Lupe. Im Nasdaq und der chinesischen Börse wird es jetzt spannend, die ersten Anzeichen für einen Boden sind da. Die Aktie der Woche ist die in einer Übernahmesituation befindliche Innogy. Das Wochenthema sind das "Golden Cross" und das "Death Cross" im S&P500 (letzteres wurde kürzlich ausgelöst): Wie hoch ist deren Aussagekraft für die nächsten Handelswochen? Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die aktuell interessantesten Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Börsen.