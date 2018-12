Die Wienerberger Gruppe erwirbt über ihre US-Tochter General Shale das den Angaben zufolge "hoch profitable" Unternehmen Watsontown Brick in Pennsylvania und baut damit die Präsenz im Nordosten der USA im Einzugsgebiet der Regionen New York, New Jersey, Maryland und Pennsylvania, einem der interessantesten Absatzgebiete für hochwertige Ziegelprodukte, sowie in Kanada aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wienerberger CEO Heimo Scheuch: "Wir verfolgen in den USA die Strategie der aktiven Marktkonsolidierung. Die vor einigen Jahren eingeleitete Neupositionierung unserer Aktivitäten greift, das zeigt die aktuell sehr gute Ergebnisentwicklung in Nordamerika. Watsontown Brick ist für uns eine perfekte Ergänzung als führender ...

