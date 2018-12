ABB: Das ist erst der Anfang

Für die ABB-Aktie (WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716) sah es im bisherigen Jahresverlauf alles andere als rosig aus. Zuletzt erlebte das Papier jedoch einen Sprung nach oben, weil das Unternehmen endlich eine Lösung für eine Problemsparte gefunden zu haben scheint.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte zum Beispiel die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass ABB Teile oder gleich die gesamte Stromnetz-Sparte Power Grid an Mitsubishi, Hitachi oder das Staatsunternehmen State Grid of China verkaufen könnte. Jetzt kam Bewegung in die Sache. Hitachi hat das Rennen offenbar gemacht.

Der japanische Wirtschaftsnachrichtendienst Nikkei erfuhr, dass Hitachi Nägel mit Köpfen machen wolle. Die Schweizer bestätigten, dass man derzeit mit Hitachi über die Ausweitung und Neudefinition der bestehenden strategischen Partnerschaft im Bereich Stromnetze verhandeln würde. Es sei jedoch keinesfalls sicher, dass es zu einer Transaktion kommen wird. Wir sind gespannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...