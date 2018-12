Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Unsicherheit an der Börse spiegelt sich auch im comdirect Brokerage Index wider: Der Index stieg im November von 95,6 auf 105,3 Punkte an, so die Analysten der comdirect bank. Ein Wert über 100 zeigte, dass Anleger in diesem Monat mehr gekauft als verkauft hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...