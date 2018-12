Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Augsburg (pts021/13.12.2018/14:00) - Das Women's IT Network hat gemeinsam mit den Vogel IT-Medien am 29. November 2018 die Power-Frauen der IT in insgesamt acht Kategorien ausgezeichnet. Die Initiative will Vorbilder der Branche präsentieren, auch um weibliche Nachwuchskräfte für die IT zu begeistern, zu motivieren und zu fördern. Denn nach wie vor sind Frauen in der IT-Branche - und speziell in den Führungsetagen - noch unterrepräsentiert. Gleichwohl Frauen gerade bei ganzheitlichen Lösungen, die neben fachlicher Expertise nach Soft-Skills wie Empathie, Kreativität und Orchestrierung verlangen, häufig die Nase vorn haben. Dies sind die "Women of the Year" 2018 der Kategorien: Young Leader: Masa Matejic, Microsoft Startup: Matilda von Gierke, Zalvus Digital Transformation: Vera Schneevoigt, Fujitsu Business Innovation: Diana Hauser, NTT DATA Technical Innovation: Stephanie Fischer, datanizing Leadership - Teamleader: Angelique Werner, Salesforce Leadership - Executive Manager / CxO: Tina Gold, Sopra Steria Consulting Outstanding Diversity Commitment: Sissy Tongendorff, Capgemini Unter dem Motto "Females in der IT - Future of IT" hat sich die Veranstaltung zu einem Fixpunkt im Kalender der IT-Frauen entwickelt. Im Zentrum des Fachkongresses stehen Wissensaustausch, Trendthemen sowie das gegenseitige Kennenlernen und Vernetzen. Daniela Schilling, Director des Veranstalters Vogel IT-Akademie, konnte in ihrer Begrüßung auf die vielseitige Agenda des Tages verweisen. Den Beginn machte Ilka Friese, CFO bei NTT Data Deutschland, mit ihrer Keynote "Die neue Souveränität weiblicher Führungsstärke!" Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf unser Leben war das Thema der zweiten Keynote, die Serial Entrepreneur Daniel Hagemeier hielt. Anhand von Beispielen zeigte er auf, wie vielfältig KI heute schon eingesetzt wird. Danach konnten sich die Teilnehmerinnen in vier parallel stattfindenden Thinktanks über Industrie 4.0 austauschen oder Szenarien entwerfen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Katarina Trappendreher (in Vertretung für Vera Schneevoigt) griff ebenfalls das Thema Industrie 4.0 auf und gab am Beispiel der Fujitsu-Produktion Einblick, was eine Fabrik heute "smart" macht, wie Co-Creation richtig geht und wo die Reise in Zukunft hingehen könnte. Im Format "VIPs on the spot" diskutierten Jutta Gräfensteiner (Cisco), Petra Trost-Gürtner (CANCOM), Petra Jenner (Salesforce), Babara Koch (Tech Data) und Yvonne Hofstetter (Autorin & Essayistin) unter Moderation von Chairwoman Nicole Dufft darüber, was für sie hinter dem Begriff Digitalisierung wirklich steht - und, in Anbetracht der auffällig hohen Informatikerinnen-Quote, was eben nicht. Außerdem gaben die VIPs den Teilnehmerinnen mit, was sie an die Spitze gebracht hat - sei es Erziehung, starker Wille oder ein ganz persönliches Mantra. Weitere Highlights der Veranstaltung waren die Keynotes von Eva Müller, Redakteurin Manager Magazin sowie von Sabine Smentek von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin zum Thema "Aus dem Leben einer Staatssekretärin für ITK". Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Award-Verleihung der "Women of the Year". Dies sind die Gewinnerinnen der acht Kategorien im Überblick: Kategorie: Young Leader (ausgezeichnet wird eine weibliche Führungskraft, die max. 35 Jahre alt ist) PLATIN: Masa Matejic, Microsoft GOLD: Laura Frank-Tacho, CloudBees SILBER: Regine Dugas, BLUE Consult Kategorie: Startup (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die in den letzten drei Jahren ein erfolg-reiches Start-Up-Unternehmen gegründet hat) PLATIN: Matilda von Gierke, Zalvus GOLD: Claudia Zieschang, Cohesity SILBER: Christina Kruas, Meshcloud Kategorie: Digital Transformation (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die in ihrem Unternehmen die digitale Transformation in Gang gesetzt oder vorangetrieben hat und so nachweislich einen wertvollen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens leistet) PLATIN: Vera Schneevoigt, Fujitsu GOLD: Anna Kaiser & Jana Tepe, Tandemploy SILBER: Ursula Morgenstern, Atos Kategorie: Business Innovation (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die mit einer innovativen Idee bzw. ihrem Einfluss den Aufbau einer neuen Geschäftseinheit innerhalb ihres Unternehmens beeinflusst und befördert hat) PLATIN: Diana Hauser, NTT DATA GOLD: Anna Kopp, Microsoft & Petra Trost-Gürtner, CANCOM SILBER: Sabine Hammer, Lenovo Kategorie: Technical Innovation (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die eine neue Technologie und/oder Lösung entwickelt hat) PLATIN: Stephanie Fischer, datanizing GOLD: Angelika Kneidl, accu:rate SILBER: Michaela Philipzen, Ullstein Buchverlage Kategorie: Leadership - Teamleader (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die mit innovativen Arbeitsmethoden und/oder ihrem Führungsstil das Unternehmen positiv geprägt, das Business vorangetrieben und somit eine Vorbildfunktion übernommen hat) PLATIN: Angelique Werner, Salesforce GOLD: Bettina Brendle, GIZ SILBER: Simone Krüger, Samsung Electronics Kategorie: Leadership - Executive Manager / CxO (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die mit innovativen Arbeitsmethoden und/oder ihrem Führungsstil das Unternehmen positiv geprägt, das Business vorangetrieben und somit eine Vorbildfunktion übernommen hat) PLATIN: Tina Gold, Sopra Steria Consulting GOLD: Esther Donatz, T-Systems International SILBER: Jutta Gräfensteiner, Cisco & Barbara Koch, Tech Data Kategorie: Outstanding Diversity Commitment (ausgezeichnet wird eine Bewerberin, die sich im / über ihr Unternehmen für andere Menschen / Menschen in Not eingesetzt hat, z. B. eine Initiative gegründet hat) PLATIN: Sissy Tongendorff, Capgemini GOLD: Kathrin Bachhofer, Digital Media Women e.V. SILBER: Carolin de Lorenzi, Computacenter Die Liste der Gewinnerinnen inklusive Fotos finden Sie auch hier: https://www.fit-kongress.de/rueckblick.html In ihren Seminaren, Branchengipfeln und Kongressen bietet die Vogel IT-Akademie (akademie.vogel-it.de) IT-Entscheidern und -Partnern fokussiertes Wissen zu den Top-Themen der Informationstechnik. Die Akademie ist ein Geschäftsbereich der Vogel IT-Medien, Augsburg, eine 100prozentige Tochter der Vogel Communications Group. Die wichtigsten Medienmarken der Vogel IT-Medien sind IT-BUSINESS, eGovernmentComputing, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider und Storage-Insider. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. 