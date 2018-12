Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Puma SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 445 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe zwischen 2014 und 2017 eine starke Wende hinter sich, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Inzwischen sei aber in bestimmten Produktbereichen wie Creeper, Basket Heart, Phenom, Clyde eine nachlassende Dynamik erkennbar./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 11:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-13/14:48

ISIN: DE0006969603