Original-Research: Pro Kapital Grupp AS - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu Pro Kapital Grupp AS Unternehmen: Pro Kapital Grupp AS ISIN: EE3100006040 Anlass der Studie: 9M-Zahlen, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.12.2018 Kursziel: EUR 2,04 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA 9M Ergebnis bestätigt operatives Momentum Am 22. November veröffentlichte die Pro Kapital Grupp (PKG; ISIN EE310000006040, Open Market, 17E GF) ihre Q3-Finanzzahlen, die unsere im letzten Grundlagenbericht veröffentlichten Prognosen bestätigen. Die lebhafte Bau- und Entwicklungstätigkeit in den ersten neun Monaten steigerte den Gesamtumsatz um 170% auf EUR 21,04 Mio. nach EUR 7,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis (EBIT) um EUR 5,5 Mio. in den positiven Bereich und erreichte EUR 4,78 Mio. Insbesondere die Geschäftssegmente Estland und Lettland trugen zu dieser starken Verbesserung bei. Gleichwohl ist zu beachten, dass eine Zuschreibung des Kalaranna-Projekts in Höhe von EUR 1,9 Mio. zum operativen Ergebnis beitrug. Ohne diesen nicht zahlungswirksamen Neubewertungseffekt zeigte das EBIT mit EUR 3,6 Mio. immer noch einen starken Anstieg. Daher gehen wir nach wie vor davon aus, dass das EBIT zum Ende des Geschäftsjahres 2018 EUR 5,3 Mio. erreichen wird. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich von starken Bau- und Entwicklungsaktivitäten getragen, insbesondere in Estland, wo sich die Immobilienverkäufe nahezu vervierfachten. Noch beeindruckender war der Umsatzbeitrag von Immobilienverkäufen in Lettland, der in den ersten neun Monaten von Null auf 5,58 Mio. EUR stieg. Dagegen entwickelte sich die Geschäftstätigkeit in Litauen und Deutschland mit Wachstumsraten von 21,8% bzw. 14,4% stabiler. Nachdem die PKG im vergangenen Jahr ihr baltisches Hotelgeschäft eingestellt hat, bestehen die estnischen und lettischen Aktivitäten hauptsächlich aus der Entwicklung und dem Verkauf von hochwertigen Wohnungen. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Bautätigkeit in den kommenden Jahren intensivieren wird und erwarten einen deutlichen Anstieg der Immobilienverkäufe, auch in Litauen. Am 26. November präsentierte sich die PKG erstmals auf dem Deutschen Eigenkapitalforum und stellte ihr Geschäftsmodell nationalen und internationalen institutionellen Investoren vor. Neben dem Ziel der Verbreiterung der Investorenbasis sowie der Steigerung der Handelsaktivität der Aktie an der deutschen Börse war dieses Ereignis auch eine gute Gelegenheit, die Solidität - trotz des von Natur aus volatilen Geschäftsmodells - zu betonen. Vor allem das am 9. November eröffnete T1-Einkaufs- und Unterhaltungszentrum in Tallinn, PKGs größtes Einzelprojekt, hat das Potenzial, das Rendite-Risiko-Profil der Pro Kapital in den kommenden Jahren deutlich zu verändern und Investoren für ihre Investitionen zu belohnen. Wie bereits erwähnt, soll dies nicht nur das operative Ergebnis in den kommenden Jahren stabilisieren, sondern auch die regelmäßige Ausschüttung einer Dividende ermöglichen. Wir lassen unsere Prognosen unverändert, passen aber unsere DCF-Analyse an die grundlegenden Marktparameter an. Wir ermitteln einen fairen Wert von EUR 2,04 je Aktie und bestätigen unser Rating mit 'Kaufen'. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17411.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen Dr. Roger Becker BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 roger.becker@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

