Durch die Partnerschaft will Citi das Bewusstsein für die Paralympische Bewegung schärfen, Para-Athleten unterstützen und für einen gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf die Wahrnehmung von Behinderung eintreten

Die Partnerschaft umfasst 18 nationale paralympische Komitees

Citi meldete heute den Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC), im Rahmen welcher Citi bis 2020 als internationaler Partner fungiert und die nationalen paralympischen Komitees (National Paralympic Committees, NPCs) in 18 Ländern bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden Welt- und Regionalmeisterschaften sowie die Paralympischen Spiele Tokio 2020 unterstützt.

Zu den 18 nationalen paralympischen Komitees (NPCs), die Citi sponsern wird, gehören: Australien, Chinese Taipei, Kolumbien, Costa Rica, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Philippinen, Polen, Singapur, Südafrika, Thailand und die VAE.

Citi bedient Kunden durch eine lokale Präsenz in jeder dieser 18 NPC-Gemeinschaften und wird die Fans durch integrierte Marketingkampagnen und Promotionen ansprechen, um Spannung und Nationalstolz in Bezug auf die außergewöhnlichen Leistungen der Para-Athleten dieser Länder zu erzeugen. Citi wird sich auch dafür einsetzen, die täglichen Bedürfnisse der einzelnen NSCs zu unterstützen.

"Citi und das IPC sind ideale Partner, weil wir eine große Leidenschaft dafür teilen, zur Förderung einer vielfältigeren und integrativeren Gesellschaft beizutragen", sagte Michael Corbat, CEO von Citi. "Diese Athleten haben die Widrigkeiten überwunden, um das weltweit höchste Niveau an sportlicher Spitzenleistung zu erreichen. Ihre Stärke, Ausdauer und Entschlossenheit machen sie wirklich zu etwas Besonderem, und wir freuen uns darauf, sie auf ihrem Weg zum internationalen Wettbewerb zu unterstützen."

"Wir freuen uns, dass Citi dem IPC als unser dritter internationaler Partner beitritt und dass sich die Unterstützung des Unternehmens auf NPCs auf vier Kontinenten sowie auf eine Reihe von Para-Athleten erstreckt", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons. "Citi ist seit mehr als sechs Jahren in der Paralympischen Bewegung engagiert und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen, um Möglichkeiten zu erkunden, wie wir das Bewusstsein dafür fördern können, wie unsere Arbeit die Gesellschaft verändert und die soziale Integration fördert."

Citi begann seine Beziehung zur Paralympischen Bewegung im Jahr 2012 mit der Unterstützung der US-amerikanischen olympischen and paralympischen Mannschaften. Während dieser Zeit hat Citi acht US-Paralympianer unterstützt und sie prominent in ihren Marketingkampagnen vorgestellt, US-Paralympics-Sportprogramme unterstützt und sie auch bei Mitarbeiter-Engagement-Aktionen vorgestellt. Im Jahr 2018 war Citi Sponsor der International Wheelchair Rugby Federation Wheelchair Rugby World Championship in Australien, der World Para Swimming Allianz European Championships in Irland, Asian Para Games in Indonesien und der Para Powerlifting Americas Open Championships in Bogota.

Über Citi

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Über IPC

Das Internationale Paralympische Komitee (International Paralympic Committee, IPC) ist das globale Leitungsorgan der Paralympischen Bewegung. Es koordiniert die Organisation der Sommer- und Winter-Paralympics und dient als internationaler Verband für 10 Sportarten, für die sie die Weltmeisterschaften und andere Wettbewerbe überwacht und koordiniert. Die Vision des IPC ist es, Para-Athleten zu befähigen, sportliche Höchstleistungen zu erbringen und die Welt zu inspirieren und zu begeistern.

Kontakt Citi:

Matthew Polevoy

212-609-0159

matthew.polevoy@citi.com



Kontakt IPC:

Craig Spence

craig.spence@paralympic.org