Stockholm (www.fondscheck.de) - Nordea Asset Management legt Nordea 1 - European Long/Short Equity Fund zum 6. Dezember 2018 auf, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds ist eine liquide alternative Investmentstrategie, die sich an Anleger richtet, die im Vergleich zu traditionellen festverzinslichen Produkten nach höherer Rendite und gleichzeitig nach geringerer Volatilität als bei "Long-Only"-Aktienfonds suchen. ...

